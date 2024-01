Milan, Moncada attivo sul mercato in uscita: 3 cessioni in programma, formule e dettagli

Il Milan è molto attivo sul mercato in uscita tanto da preparare almeno 3 cessioni.e ora dovrà trovare un accordo economico con l’attaccante belga per chiudere l’operazione. C’è fiducia di arrivare presto al traguardo finale per la soddisfazione di tutte le parti in causa.Bartesaghi attende di capire dove giocherà nella seconda parte di stagione. Il classe 2005 era indirizzato al Frosinone ma il club ciociaro non ha ancora definito l’operazione dopo le intese verbali con il Milan.Il Milan lavora anche alla cessione in prestito di Pellegrino: l’Anderlecht si è fatto avanti, il Cadice è in corsa da giorni.