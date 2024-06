Milan, Moncada e Furlani preparano l’offerta al Lille per Tiago Santos: dettagli e tempistiche

AFP via Getty Images

Il Milan vuole svoltare a destra. Nella lista delle priorità della dirigenza rossonera l’arrivo di un nuovo terzino destro è secondo solo a quello del grande attaccante che avrà l’arduo compito di sostituire Olivier Giroud.Paulo Fonseca ha convinto il Milan ad affidargli la costruzione del nuovo ciclo con delle idee che sono state condivise totalmente dalla dirigenza rossonera. In primis quella di provare a prendere un terzino destro forte e non una semplice alternativa a capitan Calabria.Con Fonseca, il classe 2002 viene fuori come uno dei migliori terzini della Ligue 1 e chiude la prima stagione in Francia con 43 presenze, 3 gol e 2 assist. Il Lille lo ha pagato 6,5 milioni dall’Estoril solo 12 mesi fa e ora pregusta la possibilità di realizzare un’ottima plusvalenza.

Il Milan vuole provare ad accelerare i tempi su Tiago Santos consapevole del fatto che gli ottimi rapporti con il Lille favoriranno la trattativa ma poi arriveràSecondo quanto appreso dalla nostra redazione, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic stanno preparando con Giorgio Furlani l’offerta da presentare al Lille.Si preannunciano quindi ore roventi per il Diavolo, Tiago Santos ora é un obiettivo concreto.