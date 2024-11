Milan, Morata recuperato: in campo dal 1' con la Spagna, punta la Juventus

. Dopo la conferma da parte dello stessoreduce da un brutto colpo alla testa accusato dopo uno scontro con Pavlovic, durante un allenamento con i rossoneri, che gli aveva provocato un forte trauma cranico, ora, per lache ha voluto fortemente con sé il suo capitano in vista degli impegni di Nations League, nonostante, tecnico del Milan.

- L'ex Juventus giocaallo Stadio Heliodoro Rodríguez López di Tenerife, doveIn campo per la prima volta dalla botta in testa in allenamento, quindi per la prima volta dalla gara contro il Real Madrid, con i bianconeri nel mirino:in scena sabato alle 18 a San Siro.