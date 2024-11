Milan, quando torna Bennacer: c'è un piano già pronto

Tra i grandi assenti del Milan in questa stagione c'è. Non per colpa sua, chiaro: il centrocampista algerino ha subìto un grave infortunio al gemello mediale del polpaccio destro, lesione di terzo grado con la conseguente operazione alla quale si è sottoposto a metà settembre per la riparazione del muscolo.per lavorare individualmente, con l'obiettivo di essere inserito in gruppo per fine gennaio.

- Questi sono gli step programmati, salvo ricadute. Bennacer potrebbe tornare a disposizione per la seconda parte della stagione, quasi un nuovo acquisto sul quale fare affidamento in un periodo durante il quale i rossoneri avranno tanti impegni.: lo staff medico ha imposto massima cautela, soprattutto per un giocatore che ultimamente è stato spesso alle prese con problemi fisici.- Gli ultimi due anni del centrocampista sono stati caratterizzati da infortuni che l'hanno tenuto fuori dal campo.che gli ha fatto saltare tutta la prima parte della scorsa stagione. Quest'anno ha giocato appena un'ora nella prima giornata di campionato contro il Torino, era partito titolare prima di uscire al posto di Reijnders.

- Per il resto è stato un tour de force di Youssouf Fofana, che tranne quella gara col Torino ad agosto le ha giocate tutte e spesso rimanendo in campo dal primo minuto. Per gennaio la società - otre al rientro di Bennacer - sta pensando di intervenire sul mercato per cercare un giocatore in quella posizione: tra i profili che piacciono di più ci sono quelli didel Betis Siviglia e didel Verona, una delle sorprese di questa prima parte di campionato.