Milan, nuovi contatti per Gimenez: c'è il prezzo

Tra situazioni in entrata e in uscita, l’attuale sessione rischia di essere una tra le più scoppiettanti del recente passato rossonero. Vari sono i giocatori della rosa meneghina a essere stati valutati come possibili sacrifici sull’altare del mercato (da Okafor a Jovic, passando per Pavlovic ed Emerson Royal), altrettanti sono i profili che la dirigenza di Via Aldo Rossi sta sondando per rinforzare la squadra a disposizione di Sergio Conceicao. Non è un mistero, in questo senso, che

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, i rossoneri sono destinati a non terminare il proprio mercato con l’arrivo sempre più vicino di Kyle Walker, in prestito oneroso dal Manchester City. Infatti,. Nella giornata di oggiDomani sarà una giornata assolutamente fondamentale per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.

Come raccontato a più riprese da Calciomercato.com,(autore di 13 reti e 3 assist nelle 17 presenze stagionali totalizzate sino a ora)Dunque, cosa ostacola la trattativa? Gimenez, già sondato in estate, è un nome che non è mai uscito dai radar rossoneri, visto un interesse che nasce e cresce sin dalla scorsa estate.sul nativo di Buenos Aires. In primis,. Il club olandese sta facendo resistenza per una partenza già a gennaio, discorso diverso imbastire una trattativa in vista di giugno. In sostanza,. Gli affari che riguardano Emerson Royal, Pavlovic, Jovic e, in caso di offerta concreta da parte di qualche club, Okafor sono tutte possibilità che aumenterebbero lo spazio salariale rossonero.

Gimenez è un profilo che convince davvero tutti: dall’allenatore Sergio Conceiçao al dt Geoffrey Moncada, passando per Zlatan Ibrahimovic e all’ad Giorgio Furlani. Non sarà semplice far incastrare tutti i pezzi del puzzle,, senza l’inserimento di eventuali contropartite tecniche.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui