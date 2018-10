"Siamo disponibili", sì. Ma anche "da prima scelta, come sempre nella carriera di Zlatan". Mino Raiola ha aperto le porte al clamoroso ritorno di Ibrahimovic al Milan, un'ipotesi che stuzzica come vi abbiamo raccontato e che anche Leonardo ha confermato. E mentre La Gazzetta dello Sport spiega come Gattuso stia studiando una soluzione per la convivenza di Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone visto l'ottimo rendimento di entrambi, con un possibile 4-4-2 in cantiere dalle prossime settimane, c'è da considerare proprio il futuro del centravanti classe '98 scatenato in Europa League e non solo.



BOOMERANG IBRA - La tentazione Ibrahimovic per gennaio esiste. Molto meno concreta rispetto a luglio scorso per ammissione dello stesso Leonardo; ma il Milan ci farebbe un pensiero. E l'apertura di Raiola non è casuale. Dovesse arrivare lo svedese però andrebbero a chiudersi ulteriormente gli spazi per Cutrone, fin qui autore di un'ottima prima parte di stagione e pronto a sgomitare per giocarsela, sempre. Se Ibra tornasse in rossonero partirebbe una sorta di caccia a Patrick da parte di tanti club stranieri: il Monaco è l'ultimo a essersi messo in fila, c'è da tempo il Borussia Dortmund, Cutrone piace anche in Premier. La posizione del Milan però è di assoluta tranquillità; Patrick ha di recente rinnovato per la terza volta il suo contratto, è considerato incedibile e non ha mai fatto pensieri diversi dal progetto di diventare grande con la maglia rossonera. I corteggiamenti però non mancano. E il 37enne Ibrahimovic davanti al 20enne Cutrone può essere uno splendido maestro; ma c'è già Higuain, e soprattutto per quanto ancora Patrick dovrà rimanere un piano B?