La Gazzetta dello Sport analizza il pessimo momento del Milan, le quattro sconfitte consecutive portano indietro nel tempo al 2017, quando Vincenzo Montella seppe fare altrettanto male.



“L’inferno del Diavolo non finisce più: ogni partita un girone e il Milan scende sempre più in basso. Non gli succedeva dal 2017 con Montella di perdere 4 partite ufficiali di fila e dal 2018 con Montella di giocarne 5 senza vincerne una; 18 gol subiti in 7 gare. L’unico tiro parato facilmente da Onana sarebbe finito fuori: 0 tiri in porta, 0 angoli battuti. La squadra che un anno fa costruiva con facilità e allegria, non produce più, non corre più”.