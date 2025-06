Milan, Rabiot è più di un'idea: il desiderio di Allegri e la precisa strategia di Tare

Manovre, strategie, reparti da rivoluzionare completamente., fra entrate e uscite,. Salutato definitivamente Tijjani Reijnders, presentatosi come nuovo giocatore del Manchester City, e con la possibilità sempre più concreta di dare l’addio anche a Yunus Musah – sul quale è forte il pressing del Napoli -, il centrocampo rossonero deve necessariamente pensare ai rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Il profilo di Luka Modric – promesso sposo del Milan – non è l’unico sul quale il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando sotto traccia.

Allegri ha chiesto esplicitamente il centrocampista francese – attualmente di proprietà del Marsiglia – e Tare sta studiando la formula giusta per provare a imbastire una trattativa con il club transalpino.r. Il mediano algerino era arrivato in prestito a gennaio (con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro), ma il Marsiglia ha deciso di non esercitare tale opzione, cercando con il Milan di capire se ci sarà la possibilità di rinnovare tale prestito e permettere a Bennacer di continuare a giocare in Ligue 1.

Il tema, tuttavia, sarà affrontato nei prossimi giorni come riscontrato da Calciomercato.com: il Marsiglia è convinto che l’ex Juventus sia ancora una delle stelle e dei pilastri della formazione guidata da Roberto De Zerbi, mentre. La calma è la virtù dei forti, ci sarà tempo e modo di intavolare un’operazione fra i due club.

Nel mentre,ha già cominciato le sue manovre per convincere il giocatore francese classe 1995. Il tecnico livornese lo conosce perfettamente (visto il comune passato alla Juventus, dove Rabiot ha vissuto i suoi anni migliori proprio con Allegri in panchina) e– tra il serio e il faceto, ricorda anche La Gazzetta dello Sport –. Un rapporto forte che potrebbe fornire una motivazione in più alla possibilità di vedere Rabiot con la maglia rossonera.

Ma quali sono i costi per un suo arrivo a Milano?- "Parlo spesso con Allegri; di tutto, non solo di calcio (ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport), lo apprezzo molto come persona. Se mi dovesse chiamare al Milan? Io sarò sempre disponibile a parlarci” -,di parte fissa – che con i bonus può arrivare a sfiorare i 6 milioni -; in secundis, c’è da considerare che il Marsiglia disputerà le coppe europee (la Champions League, in questo caso) a differenza del Milan.– dato un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 –Il pensiero rimane, Allegri attende e Tare aspetta il momento giusto per avviare i contatti per l’operazione del ritorno di Rabiot in Italia.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui