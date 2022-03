Il CSKA Mosca aspetta il pagamento della prossima rata per il cartellino di Nikola Vlasic, ma le sanzioni imposte contro la Russia relativamente alla guerra scoppiata una settimana fa rischiano di complicare maledettamente le cose. Secondo The Guardian, la Football Association si aspetta infatti che anche il mondo del calcio rispetti le misure adottate a livello governativo dopo l'invasione dell'Ucraina.



I DETTAGLI - Il CSKA ha venduto il croato - sul quale c'era anche il Milan - al West Ham per 25,7 milioni di sterline la scorsa estate e la prossima rata è prevista per agosto. Tuttavia, ad oggi gli Hammers non sono sicuri di poter estinguere questo pagamento.