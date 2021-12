Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, parla a Dazn all'intervallo della partita con la Salernitana: "​Abbiamo giocato bene e sono contento per il primo gol. In questa stagione lo stavo ancora aspettando, adesso dobbiamo continuare così per segnarne altri. Non è un momento facile per Kjaer e la sua famiglia. Era importante dedicargli questo gol".