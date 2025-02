Milan, senti Savicevic: "Conceicao farà bene a Joao Felix. Coppia con Gimenez? Certo. Peccato per Bennacer"

2010 Getty Images

Ildi ieri si divertiva cone Daniele Massaro, oggi sono i nuovi acquistia far sognare nuovamente i tifosi. Ma possono giocare insieme? Il Genio non ha dubbi: "".L'ex fantasista rossonero ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha ricordato i fasti del passato prima di concentrarsi sul Diavolo di oggi, reduce da una campagna acquisti invernale sfavillante: Felix e Gimenez appunto, ma sono arrivati anche Kylee, nell'ultimo giorno, Warrene Riccardo

Savicevic ha commentato il mercato del Milan e parlato della possibile convivenza dei due nuovi colpi ad effetto: le sue dichiarazioni.- "Certo, devono. Il Milan è una grandissima squadra, ha sul braccio uno stemma con sette Coppe dei Campioni. Capito? Sette. Il Milan è la storia. Io sono orgogliosissimo di aver fatto parte di una delle migliori squadre del mondo. E lo saranno anche i nuovi acquisti".- "Una bella rinfrescata? Si sta rinforzando, mi dispiace che abbiano ceduto Bennacer, mi piaceva. Sottil? Ricordo il nome, il padre era un buon giocatore".

- "Hanno già vinto un trofeo, adesso c'è una Coppa Italia e un piazzamento in Champions da conquistare. Lo faranno, devono farlo".- "Penso proprio di sì. In ogni caso c'è un allenatore, Sergio (Conceiçao, ndr) mi sembra l'uomo giusto, soprattutto per Joao Felix".- "Ma perché è un grande talento e va recuperato. L'ho visto in azione, come si muove, come dribbla e partecipa al gioco, il giocatore c'è".

- "Triste? Al Milan non puoi né essere triste, né tenere il muso. Ci penserà Conceiçao ad aiutarlo ad inserirsi. Sono portoghesi, parlano la stessa lingua e sicuramente pensano lo stesso calcio".- "Lo conosco poco. Ho visto che fa molti gol, che segna con continuità. Poi c'è la parola di Ibrahimovic. Se Ibra dice che è forte, vuol dire che è forte".