Milan senza Morata in Champions League contro lo Slovan Bratislava: il motivo

33 minuti fa



Dopo il pari contro la Juventus di Thiago Motta, il Milan di Paulo Fonseca si rituffa subito nella Champions League: i rossoneri affronteranno in Slovacchia lo Slovan Bratislava, martedì alle ore 18.45, nella gara valida per la quinta giornata del torneo. Il tecnico portoghese comincia a prepararsi alla sfida fuori casa e deve fare i conti coi problemi in attacco.



FUORI MORATA - L'attaccante spagnolo Alvaro Morata è indisponibile causa squalifica, dopo il doppio giallo rimediato contro Bayer Leverkusen e Ral Madrid, mentre Luka Jovic è ancora ai box. Rimane dunque Tammy Abraham come prima scelta, anche se, con la squadra partirà anche Francesco Camarda, che è pronto a subentrare a gara in corso come contro il Brugge.