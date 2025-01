Milan, si sblocca la cessione di Okafor al Lipsia: partenza prevista per domani, tutti i dettagli

L’accordo, le visite prenotate, la situazione di stand-by e ora la fumata bianca tanto desiderata fra tutte le parti., come rivelato dal lavoro di Calciomercato.com,dove sosterrà le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto con la società appartenente al gruppo Red Bull., dunque,(si parla di circa un milione)

: se in un primo momento la proposta dei tedeschi non aveva convinto né i rossoneri, né il giocatore, l'ultima offerta di prestito con diritto di riscatto sembrava aver posto l’affare nella giusta direzione, prima che il Lipsia non si prendesse altro tempo per capire se davvero affondare il colpo su Okafor - con i rossoneri ha un contratto fino al 2028 da 2 milioni di euro netti a stagione -, dati i suoi problemi fisici (ultimamente, lo svizzero aveva convissuto con una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro) che ne avevano limitato l’utilizzo negli ultimi impegni.

. L’elvetico, dopo aver parlato con il Milan e i suoi agenti, si è convinto della possibilità di andare a giocare con più continuità dopo un anno e mezzo in cui ha trovato poco spazio in rossonero. Nessun problema nemmeno dal punto di vista economico, con l’intesa per l’ingaggio che era già stata trovata con l’agenzia che cura i suoi interessi.

