Milan su Allegri: quanto guadagnava alla Juventus, il confronto con Conceicao, Fonseca e Pioli

La stagione al di sotto delle aspettative chiama a risposte, ilsi prepara a una nuova rivoluzione. Arriverà un nuovo direttore sportivo, con il nome diin pole, ma si profila all'orizzonte anche unFuori, destinato a pagare diversi fattori come condotta extra-campo e caso portavoce senza dimenticare la beffa Champions League e il cammino in campionato peggiore rispetto al predecessore Fonseca, dentro un tecnico che non sia una scommessa ma una garanzia di affidabilità.In questo senso, lo raccontiamo da giorni,, spinta anche dalla forte stima che Tare nutre per il tecnico livornese, libero dallo scorso giugno da quando ha risolto il contratto che lo legava alla Juventus. Si tratterebbe di un ritorno per il 57enne, che ha già allenato il Diavolo dal 2010 a gennaio del 2014, quando fu esonerato e sostituito da Clarence Seedorf.

Ma quanto costerebbe in termini di ingaggio?- Chiaramente i discorsi non sono ancora entrati nel vivo e non c'è un'offerta economica sul tavolo, dunque non ci sono al momento cifre certe. Sono certe però altre cifre utili a capire i margini dell'eventuale firma di Allegri con il Milan e riguardano lo stipendio percepito dal livornese alla Juventus. Nella sua ultima annata in bianconero, 2023/24, Allegri era arrivato a percepire: un ingaggio che, dopo l'esonero di José Mourinho da parte della Roma, gli consentiva di essere l'allenatore più pagato della scorsa Serie A.

- Per fare un confronto è utile dare uno sguardo a quelle che sono state invece le cifre investite dal Milan sugli allenatori della prima squadra in termini di stipendi. Partendo da, attuale tecnico rossonero: il portoghese, arrivato in rossonero il 30 dicembre, ha firmato un contratto di un anno e mezzo percependoper i primi 6 mesi alla guida del Diavolo.Una somma diversa da quanto il Milan aveva concordato conla scorsa estate:a stagione per l'attuale allenatore del Lione, ora squalificato dopo il testa a testa con l'arbitro Benoit Millot.

Lo stipendio per l'allenatore sale ancora se si torna alla scorsa stagione e si va a dare uno sguardo a, oggi all'Al-Nassr: il 59enne di Parma aveva un ingaggio da(7,4 lordi), in virtù del rinnovo firmato con i rossoneri a fine ottobre 2022.- Sostanzialmente, nel suo ultimo anno alla Juventus Allegri guadagnava uno stipendio pari alla somma degli stipendi percepiti in rossonero da Pioli, Fonseca e Pioli. Per rendere possibile l'operazione servirebbe dunque uno sforzo importante da parte di almeno una delle due parti, uno sforzo che il Milan ha deciso di non fare la scorsa estate di fronte alla possibilità di ingaggiare, per esempio,. Con la nuova rivoluzione in arrivo le carte e con un Allegri fermo da un anno e desideroso di tornare in sella, la situazione può cambiare e i prossimi mesi diranno quale strada vorrà intraprendere la società rossonera.

