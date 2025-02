Milan, Theo Hernandez primo imputato: multa in arrivo e possibile panchina con il Torino

é il simbolo di unsenza ne capo ne coda. Una squadra capace di andare a vincere a Madrid in casa del Real Madrid per poi farsi eliminare dai giovanissimi del Feyenoord. É il simbolo di un’eliminazione folle come il doppio giallo rimediato dal francese quando il Diavolo aveva preso, stabilmente, il comando delle operazioni.La delusione è grande in casa Milan e con il passare delle ore si mescola con un forte fastidio per aver ottenuto una sconfitta che pesa a bilancio ben 11 milioni di euro.

Sono state 48 ore da dimenticare quelle di Theo Hernandez. E anche in fretta. Prima della partita la Instagram Story polemica pubblicata sul proprio profilo, poi la sciocca espulsione. Il terzino francese sta vivendo un periodo difficile dentro e fuori dal campo, il nervosismo palesato non fa bene a nessuno. Ecco perché