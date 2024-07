Milan, Thiaw e il retroscena sulla Premier League: tra Newcastle e prezzo, gli aggiornamenti

Getty Images

Il calciomercato del Milan ha un andamento lento, almeno in questa primissima fase. La dirigenza sta valutando diverse situazioni a 360 gradi sia in entrata che in uscita. Una di queste riguarda sicuramente la situazione di Malick Thiaw: il difensore tedesco ha un grande mercato all’estero.



NEWCASTLE MA NON SOLO - Nei giorni scorsi il Milan ha avuto un confronto diretto con il Newcastle per Thiaw che piace tanto al manager Howe. I Magpies hanno sondato la disponibilità del club rossonero alla cessione del forte difensore tedesco che è attratto dalla Premier League: il suo agente Stipic già a gennaio aveva iniziato a sondare diverse piste in quel campionato. Nei prossimi giorni sono previsti contatti con altre società inglesi che hanno mostrato un certo interesse.

L’idea del Milan sarebbe quella diperché il reparto difensivo necessita di rinforzi e non di rivoluzioni in uscita. Chiaramente dinanzi a offerte davvero importanti,, si troverebbe nella condizione di doverle quantomeno valutare. Malick resta in attesa di novità sul futuro e vorrebbe migliorare l’attuale ingaggio daE la tentazione Premier League si fa sempre più forte…