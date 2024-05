Milan, ti ricordi Dalot? Lasciato andare a cuor leggero, oggi è una colonna dello United

AFP via Getty Images

I tifosi del Milan lo ricordano come un terzino di buon affidamento lasciato andar via forse un po' troppo a cuor leggero. Arrivato in rossonero in prestito dal Manchester United nella prima stagione del post-Covid,era stato scelto da Paolo Maldini in persona per rinforzare la corsia di destra della difesa di Stefano Pioli. Malgrado un buon rendimento, coronato da due gol e tre assist in 33 partite tra coppe e Serie A, nel giugno 2021 la dirigenza meneghina considerò troppo esosa la richiesta di 20 milioni pretesa dai Red Devils per privarsi del ragazzo. E così il portoghese decise di rimettersi in gioco proprio con lo United.

Una scommessa su stesso che oggi può dirsi vinta.con la quale ha giocato le ultime edizioni sia dei Mondiali che degli Europei. Una crescita esponenziale che lo ha portato a essere non solo un beniamino dei tifosi ma anche uno dei giocatori più apprezzati dagli addetti ai lavori e compagni di squadra. Sono stati proprio questi ultimi a eleggerlopremiando la costanza di un rendimento che ne ha fatto uno degli uomini migliori della formazione di Erik Ten Hag, grazie anche ai 3 gol e ai 5 assist messo a referto in stagione.

“Questo premio per me è qualcosa di davvero speciale - ha commento l'ex milanista - I miei compagni sono la mia seconda famiglia. Mi vedono ogni giorno, ed è con loro che fatico quotidianamente e condivido i momenti buoni e meno buoni.Un riconoscimento che tuttavia non è rimasto isolato, trovando un duplicato anche nella stampa specializzata.consacratolo pure agli occhi della critica.infine,, premio che i sostenitori dello United consegnano annualmente al giocatore che meglio si è distinto nel corso della stagione.

In Premier Dalot ha raggiunto la piena consacrazione e dimensione. Il dubbio dei tifosi del Milan è che forse avrebbe potuto farlo anche in Italia...