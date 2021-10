Blindare i giocatori più forti della rosa è una priorità assoluta in casa Milan. Ecco perchéper provare a trovare un’intesa per un. La trattativa è a buon punto e si respira grande ottimismo tra le parti.Ne è consapevole il Milan che ha tutta l’intenzione di riconoscere un adeguamento sostanziale.Il clima è cordiale e nei prossimi giorni sono previsti nuovi dialoghi con l’entourage del nazionale francese. Che ha messo il club rossonero in cima alle priorità per il proprio futuro, nonostante il pressing degli ultimi mesi targato Paris Saint-Germain e Manchester City.