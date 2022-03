Nulla di grave per Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, uscito al 26' del derby di andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter per un problema muscolare, è stato sottoposto questa mattina ai test strumentali che non hanno evidenziato lesioni: "L’esame ha escluso lesioni muscolo-tendinee in regione adduttoria sinistra. L’evoluzione clinica verrà valutata giorno per giorno". L'ex giocatore di Roma e Sampdoria resta in dubbio per la sfida di domenica sera contro il Napoli.