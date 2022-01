ripartita con gli stessi difetti evidenziati nella prima metà di stagione. L'incapacità di approcciare tutte le partite con la stessa attenzione e ferocia è costata diversi punti sin qui e ha complicato una rincorsa al quarto posto, dalla quale può dipendere anche la permanenza delle stelle della squadra, in primis, il centrocampista serbo, al netto di qualche rumors su un rapporto non propriamente idilliaco, ma. Come il diretto interessato ha confessato al quotidiano del suo Paese Mozzart Sport.- "Il mercato? Io leggo, ma da un orecchio mi entra e dall’altro mi esce. Quando c'è stato qualcosa di concreto, la società non mi ha lasciato andare, sono rimasto, ho prolungato il contratto e abbiamo aperto un nuovo ciclo insieme.Se ci sarà qualcosa dovremo sederci e parlare", ha dichiarato il Sergente., che all'età di quasi 27 anni potrebbe andare incontro ad un momento di svolta. La Juventus a più riprese ha corteggiato Milinkovic-Savic e il suo agente Mateja Kezman, ma ad oggi la suaè fuori dalla portata del club bianconero.- E alloradel forte centrocampista della Lazio negli ultimi tempi e che è a conoscenza del patto informale stretto da Lotito e Kezman per valutare una cessione a giugno nel caso in cui arrivasse una proposta economicamente importante e da parte di una squadra gradita a Milinkovic-Savic., scontrandosi col muro eretto dal presidente della Lazio. Tra qualche mese la situazione potrebbe cambiare, ma per liberare il Sergente servirà un'offerta da top player, quello che in questo momento Sergej è nella formazione biancoceleste.