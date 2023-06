Tredici anni dopo il Triplete di Josè Mourinho l'Inter torna in finale di Champions. Stasera alle 21 affronterà il Manchester City in una gara nella quale lì davanti Inzaghi si affida a Lautaro Martinez: "Sono contentissimo per lui - ha detto l'ex attaccante nerazzurro Diego Milito a Sky Sport - Ha fatto una grande stagione, del resto è un giocatore straordinario. Spero possa fare una grande finale e tornare a Milano con la coppa, ma non mi piacciono i paragoni. Ha debuttato entrando al mio posto, la prima volta che l'ho visto mi ha fatto subito una buona impressione; lo conosco bene e so qual è la sua mentalità. Sono contento di vederlo in questo tipo di partite".