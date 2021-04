Sono trascorsi tantissimi anni, ma il ricordo è rimasto ben vivo. Lei, un bicchiere di champagne in mano, nel suo camerino.. Un ora e mezza di performance immersa in un silenzio quasi sacrale e, alla fine, una standing ovation da fare accapponare la pelle. L’ennesimo trionfo di Milva in un “teatro” per lei inusuale.- Se ne è andata, ottantunenne, dentro la nuvola di fumo delle sue incontrollabili sigarette alle quali non volle mai rinunciare. Ilva Maria Biolcati, conosciuta nel mondo come, strada facendo, un’autentica Diva sul genere di Rita Hayworh anche per la tinta rosso fuoco dei loro capelli. Un passo oltre la canzone, dunque per un’immersione nell’arte più colta ed impegnata.E dire che la sua partenza avviene nei balli a palchetto allestiti nelle fiere paesane della sua Goro.- Una ragazzina, prosperosa e ancora castana, che canta melodico e liscio, il quale sapeva scorgere cosa poteva nascondersi dentro la materia grezza e riusciva a renderla qualche cosa di unico. I due si sposarono, malgrado la differenza di età e misero al mondo la figlia Martina.- Dopo nove anni, durante i quali la metamorfosi artistica di Milva si fece sempre più evidente, lei lo lasciò per il giovane e bell’attore Mario Piave. Eppure per tutta la vita ammise che senza Maurizio al suo fianco Maria Ilva sarebbe al massino rimasta la ”pantera di Goro”, ma non sarebbe mai diventata La Diva Milva.. In tutta Europa Milva venne conosciuta e riconosciuta come la ”voce” della controcultura. E da tutto il mondo oggi verrà salutata con la raccomandazione di non metterle le scarpe che proprio non sopportava.