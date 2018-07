Sebastian Giovinco, numero 10 di Toronto FC, prossimo avversario della Juventus con le All Stars della MLS, parla in conferenza stampa: ""La Juve è cambiata tanto da quando c'ero io. In passato abbiamo sofferto qualche anno, ma è tornata a vincere da tempo e credo che l'arrivo di Cristiano Ronaldo farà bene alla Juve e a tutta la Serie A. Credo che in questi ultimi anni l'MLS sia cresciuta molto e che questo tipo di gare, contro le migliori squadre d'Europa, aiutino a capire quanto possa essere migliorato il livello. Conosco gran parte dei giocatori della Juve e ho giocato con alcuni di loro. Ora ovviamente sono curioso di vedere Cristiano all'opera con questa maglia".