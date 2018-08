Il mercato è chiuso e anche la prima giornata di campionato è andata, ma la questione Modric continua a tenere banco, soprattutto dopo essersi diffusa una notizia che lo stesso centrocampista ha ritenuto opportuno smentire. Inter e Real non vivono un momento di massima amicizia, gli spagnoli si sono rivolti alla Fifa denunciando il presunto comportamento scorretto dei nerazzurri, che a loro dire avrebbero contattato un giocatore sotto contratto senza aver preliminarmente avvisato Florentino Perez. La società di corso Vittorio Emanuele risponde che si tratta di una falsità e aggiunge di essersi interessata a Modric solo dopo che il calciatore si è proposto mediante intermediari. Ecco, secondo le indiscrezioni filtrate ieri, il centrocampista croato avrebbe confermato alla Fifa l’esposto nerazzurro, chiudendo l’indagine della Fifa e regalando al Real una figura non all’altezza del suo nome.



MODRIC SI TIRA FUORI - Ma come spesso accade di questi tempi, facendo un giro sui social si apprende anche qualcosa di nuovo, in questo caso di diametralmente opposto. A smentire categoricamente il tutto è proprio Luka Modric, che ha commentato la notizia con una frase che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: “Questa è la più grande stupidaggine della storia”, ha scritto il centrocampista croato, di fatto estraniandosi dal contenzioso aperto in questo momento tra Inter e Real Madrid. Questo, ad oggi, l’ultimo episodio della frizzante serie: saprà regalare altri colpi di scena?