Moggi: "Conte alla Juventus? È un capitolo chiuso"

Pietro Siviero

6 minuti fa



L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, ospite a Juventibus, ha parlato molto chiaramenre della scelta fatta dal club bianconero nell'estate 2024 di affidare la squadra a Thiago Motta piuttosto che ad Antonio Conte, ora in lotta per la vittoria dello Scudetto con il suo Napoli.



"Penso che Conte potrebbe rimanere al Napoli perché ha la possibilità di vincere lo scudetto. Forse con Conte, la Juventus sarebbe messa molto meglio rispetto ad ora; di sicuro non avrebbe fatto i tanti pareggi fatti da Thiago Motta. L'occasione per prenderlo c'era quando hanno scelto Thiago Motta. Non so perché non l'abbiano preso, ma ormai Conte alla Juventus è una storia finita" ha detto Moggi.