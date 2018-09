Il ds della Roma Monchi è intervenuto a Sky Sport prima del match con il Bologna: "Giocatori a testa bassa? Non è facile restare normali dopo un inizio di stagione così, ma penso che la squadra abbia capito. Dobbiamo essere convinti che troveremo la convocazione il più presto possibile. Karsdorp out per scelta tecnica? Abbiamo tre terzini in panchina, normale che qualcuno resti a Roma. Dobbiamo migliorare tutti, anche lui: ha sofferto molto quando è arrivato a Roma, ci vuole pazienza. Mercato sbagliato? A settembre è presto per dirlo. Lo scorso gennaio si parlava di dare via Under e poi ha fatto un bellissimo girone di ritorno. Sono 20 anni che faccio questo mestiere, ho letto e ascoltato tante cose su giocatori che poi sono diventati fortissimi. Ho preso la responsabilità di rispondere davanti a tutti perché sono il massimo responsabile di tutto, quando uno ha l'autonomia in una società è normale si prenda la responsabilità. A settembre è presto per parlare, dovreste pensarci anche voi (giornalisti, ndr). Di Francesco sotto osservazione? Per niente, ho detto dopo la partita a Madrid che abbiamo tanta fiducia in lui perché sappiamo come lavora e quello che ha fatto l'anno scorso, sappiamo che ha la volontà per cambiare questa squadra".