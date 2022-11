Reece James non farà parte della spedizione inglese per Qatar 2022. Il CT Gareth Southgate, secondo quanto riporta The Athletic, ha informato il laterale britannico della mancata convocazione nella giornata di martedì. Southgate non vuole rischiare il 22enne laterale del Chelsea che sta ancora recuperando dall’infortunio patito contro il Milan lo scorso mese.