Il Monza blinda Raffaele Palladino. Per la prossima stagione Galliani conferma l'allenatore, che passerà a guadagnare da 200 mila a un milione di euro netto all'anno.



Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nella dirigenza biancorossa oltre all'arrivo di Ariedo Braida dalla Cremonese, ci sarà anche l'ingresso di Mauro Bianchessi (altro ex Milan) per il settore giovanile brianzolo.