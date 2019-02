Franco Fedeli, presidente della Samb, commenta così il ko contro il Monza all'ultimo minuti: "Berlusconi è più di una influenza, quasi una broncopolmonite. Si è giocato ben 60 secondi oltre il tempo regolamentare senza che ci fosse stata una minima motivazione - le sue parole a Riviera Oggi -. Non si può far giocare un minuto in più quando alla ripresa del gioco mancavano 30 secondi alla fine più o meno. Oltre il danno la beffa di aver fatto giocare altri 20 secondi quando la Samb ha ripreso il gioco a centrocampo, è veramente incredibile quello che è successo e dispiace ancora di più che avremmo meritato di pareggiare. Gliel’ho detto a Roselli prima della gara: non dobbiamo farci influenzare dal nome dell’avversaria ed in particolare del suo proprietario. Siamo una squadra buona che segna quando vuole visto che rimonta sempre".