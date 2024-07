Getty Images

Prove di intesa, anche se da rivali. Theo Hernandez e Alvaro Morata faranno presto squadra insieme con la maglia del Milan, ma nel frattempo il terzino francese e l'attaccante spagnolo si stanno godendo le vacanze entrambi in Italia e più in particolare in Sardegna nella zona della Costa Smeralda.Per tenersi in forma i due sono stati ospiti del Padel Deer Porto Cervo dove entrambi hanno preso parte ad una partita di padel con Davide Bettolini, direttore marketin del Luxury Padel Open e con l'attore Mariano Di Vaio. Una partita da avversari che però ha visto i due protagonisti di sorrisi e scambi a colpi di racchetta. Primi passi per un'intesa a tinte rossonere.