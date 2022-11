Gentile Procuratore,



dilaga la notizia che, dopo la partita della Roma contro il Sassuolo, l'allenatore della Roma avrebbe invitato un suo calciatore a cercarsi squadra per gennaio. Occhi puntati su Karsdorp che non è stato certamente impeccabile in marcatura in occasione del pareggio del Sassuolo..



E allora chiedo: può un allenatore decidere il futuro di un calciatore? Non è un compito che spetterebbe alla dirigenza di un club?



Ammettiamo, infine, che l'accusa sia mossa per "scarso rendimento" dell'atleta, potrebbe in tal caso essere ipotizzabile addirittura un licenziamento del calciatore stesso?



Luca di Arezzo





Gentile Luca,



non avendo elementi sufficienti a disposizione per commentare quanto accaduto a Reggio Emilia durante e dopo la partita, mi limito a rispondere alle tue puntuali domande generali come segue:



1. l'allenatore può certamente influire, e anche tanto, sulla carriera del calciatore dando indicazioni alla propria dirigenza sulla convenienza o meno di mantenere presso il club un determinato calciatore. Un sistema inequivocabilmente eloquente è quello di non convocare più un calciatore nelle partite ufficiali, così da spingere il calciatore e il suo agente a cercare alla prima finestra di mercato utile un'altra società interessata all'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore.



2. Non è contemplato negli accordi collettivi dei calciatori professionisti un licenziamento per scarso rendimento. Andrebbe, oltretutto, contro gli interessi dei club licenziare i propri calciatori anziché venderne il cartellino!



Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com, tornando al caso particolare: con chi ce l'aveva davvero Mourinho e perché?