Nel post-partita della sfida vinta contro il Parma, il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan ha parlato a DAZN della sua stagione e della crisi che ha coinvolto i nerazzurri nel mese di gennaio: "



VITTORIA - "Sono tre punti importanti, abbiamo giocato la palla con maggior tranquillità. Vittoria meritata, ora dobbiamo continuare così in vista dei prossimi impegni. Abbiamo creato tanto. Potevamo andare in vantaggio già nel primo tempo, poi nei primi 20 minuti della ripresa abbiamo giocato nella loro area.



LA FINE DEL MERCATO - "Ogni anno è la stessa storia e accade in qualsiasi club. I giocatori vengono trattati, c'è interesse di altre squadre, magari la testa è un po' meno tranquilla e arrivano le critiche per i risultati che non vengono. Ma fa parte del calcio, penso che il gruppo oggi (ieri, ndr) ha dimostrato di voler vincere. E si è rivista anche una tranquillità dopo la fine del mercato. Possiamo crescere sotto tutti i punti di vista".



STAGIONE COMPLICATA - "Ho avuto una stagione un po' complicata, saltando la preparazione, un paio di infortuni e alcuni problemi di cui è meglio non parlarne. Rimangono interni, meglio non parlarne. Abbiamo deciso di fare un percorso e credo di essermi comportato molto bene, ricambiando la fiducia del mister e della società. Spero di poter ripagare tutti adesso che sto tornando a un livello fisico migliore".