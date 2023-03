Il Napoli vuole blindare Luciano Spalletti. Il club partenopeo può esercitare una clausola per rinnovare il contratto dell'allenatore (in scadenza a giugno) per la prossima stagione, quindi fino al 2024. Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis preferisce trovare un accordo col tecnico per blindarlo fino a giugno 2025. L'ingaggio attuale è di 3 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi.