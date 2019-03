Secondo Il Mattino: "Più complessa la situazione di Raul Albiol che ha preso la decisione, con il Napoli, di operarsi a Londra per la pulizia del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Improbabile che faccia in tempo per il match di andata, quello agli Emirates, qualche chance in più per la gara del 18 aprile, quando saranno trascorsi quasi due mesi e mezzo dall'intervento. Ma per lo spagnolo impossibile fare delle previsioni precise perché tutto dipende dalle capacità di recupero del difensore. Insomma, ottimisti per la sfida con l'Arsenal ma Ancelotti non correrà il rischio di una pericolosa ricaduta".