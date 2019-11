Secondo la Gazzetta dello Sport: "Aurelio De Laurentiis, assistito dall’amministratore delegato Chiavelli, ha ascoltato i suoi legali nel corso di una call conference durante la quale è intervenuto anche l’avvocato Grassani, consulente del club per le questioni giuridiche. Le parti hanno discusso sulle sanzioni da chiedere per i calciatori e sulle possibilità di un’eventuale risoluzione anticipata del contratto in essere di Carlo Ancelotti. L’accordo triennale firmato nell’estate 2018 prevede, comunque, una clausola che consente alla società il rinnovo, mediante raccomandata, di stagione in stagione. La sensazione è che il rapporto tra il Napoli e Ancelotti si chiuderà a fine stagione".