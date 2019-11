Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions contro l'RB Salisburgo. E risponde subito alle parole di De Laurentiis, che ha annunciato il ritiro per la squadra fino a domenica: "Non sono d'accordo con la decisione del ritiro. Ma io faccio l'allenatore. Società e presidente prendono le decisioni".



SU DELA - "Il mio rapporto con De Laurentiis non cambia, l'ho sentito poco fa al telefono, mi ha fatto degli auguri. Siamo concentrati solo sulla partita di domani che è molto importante".



SU BALOTELLI - "Ha fatto bene, siamo sulla strada giusta".​