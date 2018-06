La Gazzetta dello Sport svela i contenuti della cena negli uffici della Filmauro, tra Marek Hamsik, il suo entourage, Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Tema? Il futuro del capitano del Napoli. "Per il centrocampista potrebbero muoversi anche diverse società europee adesso che il presidente ha fissato il prezzo del cartellino: chi vorrà Hamsik dovrà pagare 30 milioni di euro, prendere o lasciare. Una cifra che ha fatto storcere il naso all’entourage del giocatore: la ritengono fuori mercato, dalla Cina sarebbero pronti a pagare il cartellino 15 milioni di euro. E, dunque, hanno chiesto a De Laurentiis di rivedere le proprie pretese. Gli piacerebbe andarsi a misurare anche in una realtà diversa da quella italiana. L’arrivo di Carlo Ancelotti e la possibilità di una variazione del modulo tattico, l’avrebbero convinto a chiedere la cessione. Mercoledì sera l’ha detto esplicitamente al presidente e, adesso, si aspetta un gesto di riconoscenza da parte del club. Teme, Hamsik, di finire in panchina, di dover fare spazio al giovane Zielinski. E l’idea di non sentirsi più indispensabile, per questo Napoli, non l’attira affatto".