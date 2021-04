Contro Inter e Lazio Gattuso ha dovuto rinunciare a David Ospina. Il portiere colombiano si è infortunato nella sfida dell'11 aprile contro la Sampdoria, a Genova, riportando​ una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.



Anche oggi contro il Torino non ci sarà e toccherà a Meret per la terza gara di fila. Però arrivano notizie incoraggianti da Castel Volturno: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Ospina potrebbe rientrare domenica 2 maggio (tra sei giorni) al Maradona in occasione di Cagliari-Napoli.