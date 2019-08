Per il Corriere del Mezzogiorno c'è ancora uno spiraglio nella trattativa James Rodriguez-Napoli: "Il nome di James Rodriguez non è ancora da depennare, El Bandido ha rimediato un infortunio muscolare al polpaccio destro. In chiave mercato cambia poco, si tratta di uno stop di qualche settimana, un’apertura al prestito potrebbe registrarsi in caso di nuovi acquisti del Real Madrid. Un rinforzo in attacco spingerebbe Verdi verso la cessione, il Torino è sempre in vantaggio, la Fiorentina considera eccessive la richiesta del Napoli superiore ai 20 milioni e, nel caso in cui Cairo non compia l’affondo decisivo, potrebbe inserirsi la Sampdoria"