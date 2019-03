La Gazzetta dello Sport di oggi parla dell'obiettivo del Napoli, Hirving Lozano. Secono la Rosea la stella del PSV sarebbe in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti che avrebbe dato l'ok per un investimento da 40 milioni euro. C'è da dire, però, che sul messicano non c'è soltanto la squadra partenopea che si deve guardare le spalle da PSG e Manchester United.