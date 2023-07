Kim è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il coreano ha salutato il Napoli che si gode una maxi plusvalenza. L'aveva infatti acquistato dal Fenerbahce per 18,05 milioni di euro. Come riporta Calcio e Finanza, il contratto con gli azzurri aveva durata triennale, e questo significa che – considerando che il club partenopeo ammortizza i valori dei cartellini a quote decrescenti – il valore netto a bilancio di Kim a fine giugno 2023 era pari a 9,025 milioni di euro. Il Bayern Monaco ha versato 57 milioni di euro di clausola per prendere il difensore, cifra che fa registrare una plusvalenza di quasi 48 milioni di euro al Napoli già dopo un solo anno.