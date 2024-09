Napoli, concorrenza alla Juventus per Tchatchoua: Sogliano prepara una maxi plusvalenza per il Verona

Redazione Calciomercato

Sean Sogliano li pesca in ogni angolo del mondo. Perfetti sconosciuti che si trasformano, dopo pochi mesi, in giocatori di livello. Dallo Charleroi ha pescatoper 2 milioni di euro. La scorsa estate ne ha rifiutati 10 dal Rennes perché ilpunta ad incassarne 15 la prossima estate.- Tchatchoua può sognare ad occhi aperti: il primo gol in serie A segnato al Genoa e la convocazione con la Nazionale del Camerun. Non male per un terzino destro che solo 12 mesi fa lottava per la salvezza nella Jupiler League. Ora c’è ilsul classe 2001, pronto a farsi avanti con il Verona già a gennaio.

Il Napoli si muove ma non dovrebbe essere l’unico club italiano su Tchatchoua. Il terzino destro del Verona è finito nei radar anche della: Giuntoli ha dato mandato alla sua area scouting di farlo seguire con attenzione nelle prossime uscite con il Verona.