Napoli, Conte aveva ragione su Kvaratskhelia: trattativa a oltranza per il rinnovo, un dettaglio a sorpresa può fare la differenza

Redazione Calciomercato

Napoli si è svegliata in testa alla classifica, in attesa della gara dell’Udinese, in virtù del netto successo per 4-0 sul campo del Cagliari.Un duo che ha tutto per infiammare una piazza che vuole tornare a competere per lo Scudetto.- Su Khvicha Conte era stato chiaro con il Presidente De Laurentiis:Antonio ha accettato di buon grado la cessione di Osimhen ma su Kvaratskhelia ha posto il veto perché lo considera tra i 5/6 giocatori più forti al mondo nel suo ruolo.

- Le prime 4 partite di questo campionato e quelle giocate con la nazionale georgiana raccontano di un Kvaratskhelia formato deluxe, sui livelli di due anni fa. Conte gongola e spera nel medesimo risultato finale con uno scudetto che avrebbe del clamoroso considerando il livello dell’Inter di Inzaghi. Se la partita contro il Cagliari è stata decisa da un gol e un assist del georgiano, quella sul rinnovo va avanti a oltranza da quasi un anno. E le grandi prestazioni offerte in questo avvioma c’è un dettaglio che può sbloccare la matassa:. Nei prossimi giorni è previsto un contatto diretto con l’agente del georgiano, il Napoli vuole arrivare al traguardo in tempi brevi.