Getty Images

Archiviata la sostatornano in campo una contro l'altrasettembre alla Unipol Domus di Cagliari. Gli azzurri dihanno rilanciato le ambizioni scudetto con la vittoria in rimonta sul Parma, i sardi didopo i pareggi contro Roma e Como hanno vissuto la prima sconfitta stagionale contro il Lecce in trasferta.(3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli.A disposizione: Ciocci, Sherri, Adopo, Lapadula, Viola, Zortea, Jankto, Wieteska, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Kingstone, Felici

Partita: Cagliari-Napoli

Data: domenica 15 settembre 2024

Orario: 18:00

Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Streaming; DAZN, Sky Go, NOW TV

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Cagliari - Napoli in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

All. Nicola(3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku.A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, McTominay, Marin, Olivera, Simeone, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Folorunsho.All. Conte