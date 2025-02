Napoli, Conte e l'interruzione su Raspadori: "A gennaio davamo via anche lui?"

La cessione diha cambiato i piani dia gennaio, con il passaggio del georgiano al PSG che ha privato l’allenatore del Napoli di un elemento importante della rosa. Al posto di Kvara è arrivato il solo, reduce da un periodo non brillante al Mialn e scomessa molto più che certezza di Manna per raccogliere l’eredità del georgiano.L’insoddisfazione diè emersa anche nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio, in programma domani alle 18:00 all’Olimpico. Interrogato sull’impiego di Raspadori e sulla fiducia nei confronti del calciatore della Naazionale, Conte ha interrotto il cronista con una battuta al momento della domanda, mentre veniva evidenziata la scelta di averlo bloccato a gennaio, negando la cessione.ha risposto Conte. Un segnale inconfutabile delle sensazioni del tecnico dopo un mercato di gennaio che lo ha privato di un pilastro come Kvaratkshelia.