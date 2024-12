Napoli, Conte: "Neres? Ha una grande possibilità, sa bene cosa voglio da lui"

Getty Images

A pochi minuti dal match contro l’Udinese al Bluenergy Stadium di Udine, valido per la 16° giornata di Serie A,, tecnico dei partenopei, è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sicuramente è una squadra molto fisica. Noi dovremo fare la nostra partita e cercare di comandare il gioco per trovare le giuste soluzione per fare gol. Siamo all’inizio della costruzione, ma sicuramente oltre alla fisicità devi aggiungere la qualità se vuoi essere ambiziosa e comandare il gioco".NERES - “Ci alleniamo sempre assieme, anche con le alternative, quindi lui sa bene cosa chiedo e sono le stesse cose che chiedo a Kvara. Sono contento che inizi lui e oggi ha una grande possibilità".

SANCHEZ - “Alexis è un giocatore incredibile e gli auguro sempre il meglio".