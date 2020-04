Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione. Con Faouzi Ghoulam che molto probabilmente saluterà la società partenopea, c'è quindi la ricerca di un nuovo esterno difensivo mancino.



Spunta così un nuovo nome, che è quello di Emerson Palmieri. Il giocatore italobrasiliano è in uscita dal Chelsea e riguardo la trattativa ne ha parlato l'esperto di mercato Ciro Venerato in diretta a Radio Sportiva. A quanto pare potrebbe aprirsi un'asta per il giocatore alla quale parteciperebbe anche il Napoli. L'offerta azzurra è di 3 milioni di euro a stagione per un contratto di 5 anni.