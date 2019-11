Davide Ancelotti, vice allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Salisburgo di Champions League: ”Quella di stasera è una gara che può essere decisiva ma di fatto non lo è. Siamo messi bene nel girone, è una gara difficile. Dobbiamo vincere per qualificarci davanti ai nostri tifosi. Fase difensiva? Il problema di equilibrio è di squadra, non dei singoli. Dobbiamo essere più compatti quando hanno palla gli avversari. Da stasera faremo le cose per bene. Ritiro? Meglio concentrarsi sulla partita, è più importante”.