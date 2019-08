Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di ESPN dei due obiettivi di mercato degli azzurri, James Rodriguez e Lozano: "Stiamo seguendo Lozano dallo scorso gennaio, noi sappiamo esattamente. Può essere un buon acquisto per il Napoli così come James Rodriguez oppure altri come il brasiliano Everton, o tanti altri. Quello che mi piace di Lozano è il suo essere giovane a livello d’età, a differenza di James che tuttavia ha maggiore esperienza e ha giocato due volte con Ancelotti. E ciò è una garanzia. Noi dobbiamo considerare chi può aiutare maggiormente la squadra: io ho una mia idea, Giuntoli ne ha un’altra, Ancelotti un’altra ancora. Il giudizio è molto personale, non importa cosa possa dire io":