Brutto episodio in casa Napoli. Valentina De Laurentiis, figlia del presidente Aurelio, ha chiuso il suo profilo ufficiale Twitter dopo essere stata ricoperta di insulti per quanto postato. La responsabile del marketing del club azzurro aveva utilizzato il suo account per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e fatto riferimento ai recenti fatti di cronaca di Palermo e Caivano.



IL CASO - Sotto al post - "Proteggi tua figlia? No, educa i tuoi figli", questo quanto scritto - sono arrivati numerose accuse: il motivo? Il mancato arrivo a Napoli del centrocampista Gabri Veiga, finito poi all'Al-Ahli.